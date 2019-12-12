Россия вызывает посла ФРГ для ответа на высылку дипломатов

МИД России 12 декабря вызвал немецкого посла в Москве Геза Андреаса фон Гайри для ответа на высылку двух сотрудников из посольства РФ в Берлине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишут ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства в Германии, в котором может быть замешана российская власть.

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум в двух заказных убийствах.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после "нормандского саммита" заявил, что Москва подавала запрос на экстрадицию Хангошвили, но не получила ответа на него.

Он назвал убитого боевиком и убийцей, обвинив его в организации терактов в Москве, и отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могут быть причастны российские спецслужбы.

Правительство Германиизаявил, что не располагает информацией о том, что Россия делала запрос об экстрадиции Хангошвили.