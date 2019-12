Назвали имя высланного из Германии шпиона РФ: след ведет в Бундестаг

Одним из двух высланных из Германии сотрудников российского посольства является Евгений Суцкий, который официально был заместителем военного атташе при диппредставительстве в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на расследование сайта Bellingcat и издание Bild.

Суцкий является высококлассным российским шпионом, работавшим в Германии на российскую военную разведку ГРУ, говорится в материале.

Суцкий родился 1984 года в городе Гуково у российско-украинской границы. В 2005 году в возрасте 21 года он поехал в Москву, чтобы учиться там в горном университете. В университете он познакомился со своей будущей женой Жанной, затем обоих завербовала российская военная разведка ГРУ, говорится в материале. Жена жила с Суцким в Берлине до декабря.

Хотя Суцкий не позднее 2008 года перешёл в академию российской военной спецслужбы, его адресом по-прежнему оставался адрес студенческого общежития горного университета. По информации Bellingcat, такое происходит преимущественно в случаях, когда российское руководство намерено отправить сотрудников спецслужб за границу под видом дипломатов.

"28 июня 2017 года Суцкий был официально переведен в Берлин, получив здесь как маскировку должность заместителя военного атташе", - говорится в расследовании.

В поле зрения спецслужб 35-летний мужчина оказался в июле 2019 года. На приеме в китайском посольстве немецкий посредник ГРУ представил его бывшему кандидату от партии ХДС в Бундестаг Салахдину Кобану. По мнению расследователей, это был целенаправленный акт шпионажа, так как Кобан работал на депутата от ХДС Иоахима Пфайффера, спикера ХДС/ХСС по экономическим и энергетическим вопросам, члена комитета по экономике и энергетике, который внутри ХДС является движущей силой по реализации проекта "Северный поток-2".

Кобан и Суцкий встречались минимум трижды, пишет издание. Суцкий якобы изначально делал "попытки завербовать" Кобана. Пфайффер в свою очередь отрицал связь, в том числе косвенную, с, возможно, сомнительными представителями российского посольства. Суцкий помогал "индоктринизировать" детей российских дипломатов, читая лекции в школе посольства России.

После его экстрадиции из Германии посольство России удалило сообщение еще об одной из его лекций. Но они забыли удалить фотографии, использованные в статье.

