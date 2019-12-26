Персоны нон грата: в РФ рассказали о возможном ответе на санкции за "Северный поток-2"

Россия может расширить персональные санкции против американских конгрессменов и чиновников, причастных к разработке санкций за строительство газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству "Интерфакс" рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров пообещал, что Россия даст ответ Соединенным Штатам на санкции в связи с газопроводом.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию", - сказал Рябков.

"Те, кто проявлял наибольшую активность в продвижении именно этого решения администрации и других санкционных инициатив - а их немало, более десятка различного рода проектов циркулируют в Конгрессе, - эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно... смогут путешествовать по нашей стране", - добавил он.

Рябков добавил, что в России нет практики обнародования своих санкционных списков, поэтому те, кто в них попадет, узнают о запрете въезда, когда подадут запрос на визу.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".