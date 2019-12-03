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Кремль: відмирання частин тіла НАТО нас не стосується, але ми спостерігаємо

Вівторок, 3 грудня 2019, 14:48

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росії не стосуються суперечки всередині НАТО, проте вона спостерігає за ними "з великою увагою".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс", про це він сказав у вівторок на брифінгу для журналістів.

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"Це не наша справа. Це наша справа тоді, коли Альянс загрожує безпеці РФ. Давайте не забувати, що Альянс — це продукт епохи конфронтації, "холодної війни". Російська Федерація ніколи не хотіла, щоб ця епоха поверталася. Але Альянс, який був створений і заточений під ідеологію конфронтації, звичайно, нічого іншого за ідеєю нести не може", - сказав Пєсков.

"У цьому плані, звичайно, ми з великою увагою спостерігаємо за тим, що відбувається всередині альянсу. А що стосується відмирання або невідмирання частин тіла, то це не наше питання", - підкреслив представник Кремля.

Як відомо, кілька тижнів тому президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО. Його заяву розкритикувала більшість лідерів Альянсу.

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На минулому тижні французький лідер зробив заяву про те, що ворог НАТО – тероризм, а не Росія чи Китай. Ці його слова також широко розкритикували союзники.

У вівторок президент США Дональд Трамп назвав образливою і небезпечною заяву Макрона про "смерть мозку" в НАТО.

3-4 грудня у Лондоні відбувається зустріч лідерів країн-членів Альянсу.

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Зустріч НАТО в Лондоні Росія
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