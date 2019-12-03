Кремль: відмирання частин тіла НАТО нас не стосується, але ми спостерігаємо
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росії не стосуються суперечки всередині НАТО, проте вона спостерігає за ними "з великою увагою".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс", про це він сказав у вівторок на брифінгу для журналістів.
"Це не наша справа. Це наша справа тоді, коли Альянс загрожує безпеці РФ. Давайте не забувати, що Альянс — це продукт епохи конфронтації, "холодної війни". Російська Федерація ніколи не хотіла, щоб ця епоха поверталася. Але Альянс, який був створений і заточений під ідеологію конфронтації, звичайно, нічого іншого за ідеєю нести не може", - сказав Пєсков.
"У цьому плані, звичайно, ми з великою увагою спостерігаємо за тим, що відбувається всередині альянсу. А що стосується відмирання або невідмирання частин тіла, то це не наше питання", - підкреслив представник Кремля.
Як відомо, кілька тижнів тому президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО. Його заяву розкритикувала більшість лідерів Альянсу.
На минулому тижні французький лідер зробив заяву про те, що ворог НАТО – тероризм, а не Росія чи Китай. Ці його слова також широко розкритикували союзники.
У вівторок президент США Дональд Трамп назвав образливою і небезпечною заяву Макрона про "смерть мозку" в НАТО.
3-4 грудня у Лондоні відбувається зустріч лідерів країн-членів Альянсу.