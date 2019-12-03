Кремль: отмирание частей тела НАТО нас не касается, но мы наблюдаем

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не касаются споры внутри НАТО, однако она наблюдает за ними "с большим вниманием".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", об этом он сказал во вторник на брифинге для журналистов.

Читайте также Генсек НАТО о заявлении Макрона: нельзя ставить под сомнение единство союзников

"Это не наше дело. Наше дело, когда Альянс угрожает безопасности РФ. Давайте не забывать, что Альянс - это продукт эпохи конфронтации, холодной войны. Российская Федерация никогда не хотела, чтобы эта эпоха возвращалась. Но Альянс, который был создан и заточен под идеологию конфронтации, конечно, ничего другого, по идее, нести не может", - сказал Песков.

"В этом плане, конечно, мы с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит внутри Альянса. А что касается отмирания или неотмирания частей тела, то это не наш вопрос", - подчеркнул представитель Кремля.

Как известно, несколько недель назад президент Франции заявил о "смерти мозга" НАТО. Его заявление раскритиковало большинство лидеров Альянса.