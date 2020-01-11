Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Иран обещает преследовать военных, сбивших самолет МАУ

Иран признал, что по ошибке сбил ракетой самолет МАУ

Авиакатастрофа МАУ: Украина получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров

Генсек НАТО не видит причин не верить сообщениям о сбивании самолета МАУ ракетой






Президент Ирана о сбитом самолете МАУ: глубоко сожалеем об этой трагической ошибке

Суббота, 11 января 2020, 08:01

Президент Ирана Рухани назвал "большой трагедией" катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Следствие продолжается, чтобы определить и преследовать виновных в этой большой трагедии и непростительной ошибкой", - написал Рухани.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой трагической ошибке. Мои мысли и молитвы со всеми семьями, находящимися в трауре. Я выражаю искренние соболезнования", - добавил иранский президент.

Отдельно президент заявил, что Иран обещает преследовать военных, сбивших самолет МАУ.

Напомним, иранские военные официально признали, что по ошибке сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Иран назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иран
powered by lun.ua