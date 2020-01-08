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Авіакатастрофа в Ірані: знайдено чорні скриньки літака МАУ

Середа, 8 січня 2020, 09:56

Іранські рятувальники знайшли чорні скриньки літака МАУ, що розбився 8 січня в Ірані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє іранський державний мовник IRIB.

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За його інформацією, прокурор Тегерана на місці події повідомив, що обидві чорні скриньки літака знайдені на місці катастрофи.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

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Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.

Посольство України в Ірані заявило, що, за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Посольство наголошує, що наразі версія теракту виключається.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

Дивіться також відео падіння літака МАУ в Ірані.

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