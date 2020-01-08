Авіакатастрофа в Ірані: знайдено чорні скриньки літака МАУ

Іранські рятувальники знайшли чорні скриньки літака МАУ, що розбився 8 січня в Ірані.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє іранський державний мовник IRIB.

За його інформацією, прокурор Тегерана на місці події повідомив, що обидві чорні скриньки літака знайдені на місці катастрофи.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня. Причини катастрофи невідомі.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. На місці трагедії триває пошукова операція.

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Уточнену інформацію щодо загиблих громадян України у МЗС пообіцяли оприлюднити додатково.

Посольство України в Ірані заявило, що, за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Посольство наголошує, що наразі версія теракту виключається.

Наразі не зрозуміло, чи пов'язаний інцидент з протистоянням Ірану та США.

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