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Авиакатастрофа в Иране: найдены черные ящики самолета МАУ

Среда, 8 января 2020, 09:56

Иранские спасатели нашли черные ящики самолета МАУ, разбившегося 8 января в Иране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил иранский государственный вещатель IRIB.

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По его информации, прокурор Тегерана на месте происшествия сообщил, что оба черных ящика найдены на месте катастрофы.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

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Уточненную информацию о погибших гражданах Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.

Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство отмечает, что пока версия теракта исключается.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

Смотрите также видео падения самолета МАУ в Иране.

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