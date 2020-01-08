Авиакатастрофа в Иране: найдены черные ящики самолета МАУ

Иранские спасатели нашли черные ящики самолета МАУ, разбившегося 8 января в Иране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил иранский государственный вещатель IRIB.

По его информации, прокурор Тегерана на месте происшествия сообщил, что оба черных ящика найдены на месте катастрофы.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

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Уточненную информацию о погибших гражданах Украины в МИД пообещали обнародовать дополнительно.

Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство отмечает, что пока версия теракта исключается.

Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.

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