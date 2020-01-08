В самолете МАУ, разбившемся в Иране, погибли 11 украинцев – СНБО
На борту самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел крушение в Иране, находились 11 украинских граждан.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности и обороны Украины
"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось двое граждан Украины - пассажиров, и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в сообщении СНБО на странице в Facebook.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января. Причины катастрофы неизвестны.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. На месте трагедии продолжается поисковая операция.
Посольство Украины в Иране заявило, что, по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Посольство отмечает, что пока версия теракта исключается.
Пока не ясно, связан ли инцидент с противостоянием Ирана и США.
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