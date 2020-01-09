Камера наблюдения сняла момент падения самолета МАУ: видео

Момент падения самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее опубликованное видео падения самолета Boeing 737-800 демонстрирует, что самолет загорелся еще до падения на землю. На кадрах нового видео видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем по улице, рядом с домами, разлетаются горящие обломки.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

Читайте также Трюдо поручил договориться об участии Канады в расследовании катастрофы с МАУ

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.

Источник в канадских структурах сектора безопасности заявил, что "начальная оценка" западных разведывательных служб свидетельствует о том, что украинский авиалайнер ни был сбит ракетой, а, скорее всего, самолет столкнулся с серьезной технической неисправностью во время полета.

Расследование катастрофы должно начаться в Иране в ближайшее время.