Екіпаж іншого судна бачив, як горить літак МАУ – іранські слідчі

Екіпаж іншого літака, який летів на високій висоті неподалік від літака МАУ, бачив, як горів український лайнер перед зіткненням з землею.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іранське агентство Irna, про це йдеться у попередньому звіті Управління цивільної авіації Ірану щодо катастрофи.

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Згідно зі звітом, очевидці, серед яких люди на землі, а також екіпаж літака, що летів на високій висоті, бачили, як літак горів у повітрі. За їхніми словами, масштаб пожежі різко збільшився після зіткнення судна із землею, після чого стався вибух.

"Напрямок зіткнення вказує, що літак, який спочатку прямував на захід, щоб покинути зону аеропорту, після проблеми повернув направо і попрямував у бік аеропорту в момент аварії", - цитує агентство главу Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

Нагадаємо, іранські слідчі заявили, що частина даних із чорних скриньок літака МАУ втрачена.

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У попередньому звіті також ідеться, що члени екіпажу не зверталися по допомогу через зв’язок з диспетчером.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, розбився незабаром після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Джерело у канадських безпекових заявило, що "початкова оцінка" західних розвідувальних служб свідчить про те, що український авіалайнер не був збитий ракетою, а, найімовірніше, літак зіткнувся з серйозною технічною несправністю під час польоту.