У ФРН готують ордер на арешт росіянина, підозрюваного у вбивстві чеченського командира в Берліні

Федеральна прокуратура Німеччини має намір видати власний ордер на арешт росіянина, підозрюваного у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Справу про вбивство Хангошвілі берлінська прокуратура передала генпрокуратурі на початку грудня. Це відбувається лише при підозрі, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. Як повідомила пресслужба відомства, німецькі слідчі органи перевіряють можливу причетність державних органів РФ або Чечні до організації вбивства Хангошвілі.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Його вбили пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.

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Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою в Берліні за рішенням міських прокуратури та суду. Якщо генпрокуратура ФРН видасть власний ордер на його арешт, росіянина доставлять в Федеральну судову палату в Карлсруе, де допитають повторно.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства.

Росія у відповідь вирішила вислати двох німецьких дипломатів з Москви.