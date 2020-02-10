В ФРГ готовят ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве чеченского командира в Берлине

Федеральная прокуратура Германии намерена выдать собственный ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Дело об убийстве Хангошвили берлинская прокуратура передала Генпрокуратуре в начале декабря. Это происходит только при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверяют возможную причастность государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Его убили выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда он направлялся в мечеть.

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Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестованный по обвинению в убийстве Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал в еще как минимум двух заказных убийствах.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в Берлине по решению городских прокуратуры и суда. Если генпрокуратура ФРГ выдаст собственный ордер на его арест, россиянина доставят в Федеральную судебную палату в Карлсруэ, где допросят повторно.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства.

Россия в ответ решила выслать двух немецких дипломатов из Москвы.