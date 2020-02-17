Убийство чеченского командира в Берлине организовала ФСБ РФ – Bellingcat

Федеральная служба безопасности РФ спланировала и организовала убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине прошлым летом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании группы Bellingcat.

Ссылаясь на метаданные мобильного телефона и многомесячное расследование, проведенное с участием журналистов немецкого издания "Spiegel" и российского "The Insider", группа опубликовала информацию, в которой говорится, что ФСБ научила и обеспечила поддельными документами подозреваемого в убийстве "Вадима Соколова" (Вадим Красиков).

Расследователи установили, что подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ РФ Эдуард Бендерский.

"Однако мы определили, что существенная поддержка операции - как для обучения убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность - была предоставлена ​​непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ", - говорится в отчете.

При этом журналисты утверждают, что и ФСБ, и российская полиция знали о личности задержанного убийцы, но солгали немецким властям, отрицая, что "Вадим Соколов" не настоящее имя задержанного.

Также россияне пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся настоящей личности убийцы, а также данные, связанные с его ближайшими родственниками.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Его убили выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе 2019 года, когда он направлялся в мечеть.

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум двух заказных убийствах.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, пояснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства.

Россия в ответ решила выслать двух немецких дипломатов из Москвы.

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под стражей в Берлине.