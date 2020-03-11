Італія може ввести ще жорсткіші обмеження через коронавірус

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив в середу, що Італія розгляне можливість додаткових обмежень на пересування, щоб уповільнити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

У зв'язку зі стрімким зростанням кількості хворих і померлих уряд Італії в понеділок заборонив усі неважливі поїздки та громадські зібрання до 3 квітня, продовжив закриття навчальних закладів і ввів цілу низку інших заборон.

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Конте повідомив, що уряд розгляне можливість додаткових обмежень після того, як глава Ломбардії, що найбільше постраждала від епідемії, попросив закрити усі магазини і зупинити роботу громадського транспорту.

Конте сказав, що уряд може розглянути прохання Ломбардії та інших регіонів і не виключає подальших обмежень.

"Але ми повинні бути обачними і не покладатися на емоційній реакції… Ми маємо співпрацювати з технічно-науковим комітетом, який повинен нас спрямовувати", - сказав італійський прем'єр.

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"Основна мета - захист здоров'я громадян… Ми повинні усвідомлювати, що існують громадянські свободи, які порушуються, і ми повинні діяти обережно", - додав він.

Нагадаємо, інституції ЄС та країни-члени блоку домовились полегшити бюджетні правила та залучити щонайменше 25 мільярдів євро європейських коштів для подолання економічних наслідків коронавірусу.

Кількість жертв захворювання на території найбільш постраждалої в Європі Італії станом на вечір 10 березня складає 631.

Детальніше про ситуацію в країні, де оголосили карантин, читайте у статті: "Без весіль, футболу і туристів: що відбувається в ізольованій через коронавірус Італії".