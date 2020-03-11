Италия может ввести еще более жесткие ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что Италия рассмотрит возможность дополнительных ограничений на передвижение, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

В связи со стремительным ростом количества больных и умерших правительство Италии в понедельник запретило все неважные поездки и общественные собрания до 3 апреля, продолжило закрытие учебных заведений и ввело целый ряд других запретов.

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Конте сообщил, что правительство рассмотрит возможность дополнительных ограничений после того, как глава Ломбардии, наиболее пострадавшей от эпидемии, попросил закрыть все магазины и остановить работу общественного транспорта.

Конте сказал, что правительство может рассмотреть просьбу Ломбардии и других регионов и не исключает дальнейших ограничений.

"Но мы должны быть осторожными и не полагаться на эмоциональной реакции... Мы должны сотрудничать с технико-научным комитетом, который должен нас направлять", - сказал итальянский премьер.

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"Основная цель - защита здоровья граждан... Мы должны осознавать, что существуют гражданские свободы, которые нарушаются, и мы должны действовать осторожно", - добавил он.

Напомним, институты ЕС и страны-члены блока договорились облегчить бюджетные правила и привлечь не менее 25 миллиардов евро европейских средств для преодоления экономических последствий коронавируса.

Напомним, количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.

Подробнее о ситуации в стране, где объявлен карантин, читайте в статье: "Без свадеб, футбола и туристов: что происходит в изолированной из-за коронавируса Италии".