Аеропорт Будапешта з 17 березня закритий для прибуття іноземців

З 17 березня аеропорт Будапешта закритий на в’їзд для іноземців через серію надзвичайних заходів, оголошених Угорщиною для стримування пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті аеропорту.

Водночас, виліт з аеропорту у найближчі дні можливий і для угорців, і для іноземних громадян.

"Віднині документи усіх мандрівників перевіряють у межах аеропорту Будапешту. Відповідно до цього розпорядження, в’їзд на територію країни дозволено лише громадянам Угорщини. Іноземні громадяни повинні будуть очікувати вильоту у визначеній транзитній зоні", - йдеться у повідомленні.

Таких мандрівників обіцяють забезпечити ковдрами, їжею, мінеральною водою, та, у разі прохання, масками.

Винятки дозволені для родин, які подорожують разом, якщо щонайменш один із членів родини є громадянином Угорщини. В’їзд дозволений також для громадян країн Європейської економічної зони, які мають посвідку на проживання.



Громадяни Угорщини, які повертаюся додому з Південної Кореї, Ірану, Ізраїлю, Китаю та Італії повинні проходити обов’язковий медичний скринінг.

Cтаном на ранок понеділка в Угорщині зафіксовано 39 випадків коронавірусу, 1 летальний. Школи з понеділка перейшли на дистанційне навчання, університети зачинені.

Нагадаємо, у понеділок кордони закрила Фінляндія, країна оголосила надзвичайний стан. Водночас, Нідерланди оголосили, що не закриватимуть кордони.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити 30-денне обмеження на в’їзд іноземців до ЄС із можливістю продовження цього терміну.

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