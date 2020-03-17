Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус в Італії: кількість загиблих перевищила 2500

Остання держава НАТО схвалила приєднання Північної Македонії попри пандемію

В Іспанії за добу 2000 нових випадків коронавірусу, померли 150 осіб

Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - німецький інститут






Аеропорт Будапешта з 17 березня закритий для прибуття іноземців

Вівторок, 17 березня 2020, 12:35

З 17 березня аеропорт Будапешта закритий на в’їзд для іноземців через серію надзвичайних заходів, оголошених Угорщиною для стримування пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті аеропорту.

Водночас, виліт з аеропорту у найближчі дні можливий і для угорців, і для іноземних громадян.  

"Віднині документи усіх мандрівників перевіряють у межах аеропорту Будапешту. Відповідно до цього розпорядження, в’їзд на територію країни дозволено лише громадянам Угорщини. Іноземні громадяни повинні будуть очікувати вильоту у визначеній транзитній зоні", - йдеться у повідомленні.

Таких мандрівників обіцяють забезпечити ковдрами, їжею, мінеральною водою, та, у разі прохання, масками.

Читайте також
Угорська влада закрила в'їзд українцям, які прямують з Італії в Україну через Угорщину

Винятки дозволені для родин, які подорожують разом, якщо щонайменш один із членів родини є громадянином Угорщини. В’їзд дозволений також для громадян країн Європейської економічної зони, які мають посвідку на проживання.

Громадяни Угорщини, які повертаюся додому з Південної Кореї, Ірану, Ізраїлю, Китаю та Італії повинні проходити обов’язковий медичний скринінг.

Cтаном на ранок понеділка в Угорщині зафіксовано 39 випадків коронавірусу, 1 летальний. Школи з понеділка перейшли на дистанційне навчання, університети зачинені.

Нагадаємо, у понеділок кордони закрила Фінляндія, країна оголосила надзвичайний стан. Водночас, Нідерланди оголосили, що не закриватимуть кордони.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала запровадити 30-денне обмеження на в’їзд іноземців до ЄС із можливістю продовження цього терміну.

Слідкуйте за останніми оновленнями: Операція "евакуація": як повертають українських туристів з-за кордону в епоху коронавірусу. LIVE

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Угорщина
powered by lun.ua