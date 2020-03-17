Аэропорт Будапешта с 17 марта закрыт для прибытия иностранцев

С 17 марта аэропорт Будапешта закрыт на въезд для иностранцев из-за серии чрезвычайных мер, объявленных Венгрией для сдерживания пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте аэропорта.

В то же время вылет из аэропорта в ближайшие дни возможен и для венгров, и для иностранных граждан.

"Отныне документы всех путешественников проверяют в пределах аэропорта Будапешта. Согласно этому распоряжению, въезд на территорию страны разрешен только гражданам Венгрии. Иностранные граждане должны будут ожидать вылета в определенной транзитной зоне", - говорится в сообщении.

Таких путешественников обещают обеспечить одеялами, едой, минеральной водой и, в случае просьбы, масками.

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Исключения разрешены для семей, путешествующих вместе, если как минимум один из членов семьи является гражданином Венгрии. Въезд разрешен также для граждан стран Европейской экономической зоны, имеющих вид на жительство.

Граждане Венгрии, которые возвращаются домой из Южной Кореи, Ирана, Израиля, Китая и Италии, должны проходить обязательный медицинский скрининг.

По состоянию на утро понедельника в Венгрии зафиксировано 39 случаев коронавируса, один летальный. Школы с понедельника перешли на дистанционное обучение, университеты закрыты.

Напомним, в понедельник границы закрыла Финляндия, страна объявила чрезвычайное положение. В то же время Нидерланды объявили, что не будут закрывать границы.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранцев в ЕС с возможностью продления этого срока.

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