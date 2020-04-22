Совет ЕС будет решать, что делать с туризмом в эпоху коронавируса

Министры туризма стран Евросоюза 27 апреля обсудят возможные действия на национальном и европейском уровнях для быстрого восстановления туристического сектора, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", это подтверждает повестка дня, опубликованная на сайте Совета ЕС.

Обсуждение пройдет в формате видеоконференции.

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"Туризм стал одним из первых и наиболее пострадавших от кризиса COVID-19 секторов экономики. В этом секторе наблюдается быстрое и резкое падение спроса и рост безработицы, что ставит под угрозу многие малых и средних предприятий", - отметили в Совете ЕС.

Согласно повестке дня, министры туризма стран-членов обменяются информацией и передовым опытом мер по оказанию помощи, уже принятых на национальном уровне.

"Они изучат возможные будущие действия на национальном уровне и уровне ЕС для быстрого восстановления сектора туризма", - сообщили в Совете ЕС.

Как сообщалось, Европейская комиссия находится в процессе подготовки рекомендаций о возможности возобновления путешествий в пределах ЕС этим летом.

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