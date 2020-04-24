В Германии количество инфицированных коронавирусом превысило 150 тысяч

В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 150 000. Количество новых случаев стабилизировалось после многодневного роста.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild, об этом свидетельствуют последние данные Института Роберта Коха.

За последние 24 часа количество умерших от коронавируса в Германии выросло на 227 - до 5321 человек. Вчера количество летальных случаев было несколько меньше - 215 умерших, но позавчера - больше, 281 человек.

Число подтвержденных заражений коронавирусом возросло на 2337 случаев. Это равно показателю среды и меньше, чем вчера - 2352 случая. До этого количество новых инфицированных росло три дня подряд.

За последние сутки выздоровели около 3500 больных, в целом - уже 106 800.

Наиболее пострадавшим регионом остается Бавария, где зарегистрировано 39 399 случаев в целом и 1525 за последние 24 часа. На втором месте - Северный Рейн-Вестфалия с 31 106 случаями, из которых 1052 новых за сутки, и Баден-Вюртемберг - 29 792 случаев, из них 1153 новых за сутки.

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В остальных федеральных землях зараженных гораздо меньше. В Нижней Саксонии, которая по количеству инфицированных на 4-м месте в стране - 9544 случая. Наименее пострадали Мекленбург-Передняя Померания и Бремен - там всего 661 и 707 случаев соответственно.

Напомним, 15 апреля канцлер Германии и премьеры федеральных земель согласовали план постепенного выхода из карантина, большинство ограничений будет действовать до 3 мая.

Уже с понедельника, 20 апреля, ослабили ограничения для небольших магазинов.

В то же время канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что Германия все еще находится на начальной стадии пандемии коронавируса ,и ей придется долго жить с ней.