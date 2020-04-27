У Франції вилучили 140 тисяч масок для "чорного ринку"

Французька поліція заявила про вилучення 140 000 масок для обличчя, призначених для продажу на чорному ринку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Поліцейські затримали бізнесмена, який розвантажував маски з вантажівки в Сен-Дені, на північ від Парижа.

Вилучені маски включали 5000 респіраторів FFP2 для використання пацієнтами з коронавірусом. Близько третини були хірургічними масками.

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Серед підозрюваних був 60-річний чоловік, як повідомляється, продавець, який купив маски за 0,50 євро кожна в Нідерландах. Він продавав їх за ціною від 0,55 до 0,60 євро. У продавця був список клієнтів, включаючи керівників компаній.

Другим підозрюваним був 46-річний чоловік, який нібито збирався купити частину масок для продажу. З початку пандемії в паризькому регіоні було кілька вилучень партій масок.

З 3 березня держава реквізувала маски на користь найбільш незахищеного медичного персоналу. Після цього ціни на маски в Інтернеті потроїлися.

З 27 квітня Франція знову дозволила продаж захисних масок в аптеках.

Як повідомлялося, у Франції з 11 травня в рамках заходів з поступового виходу з режиму карантину носіння маски і дотримання соціальної дистанції в громадському транспорті стане обов’язковим.