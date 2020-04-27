Во Франции изъяли 140 тысяч масок для черного рынка

Французская полиция заявила об изъятии 140 тысяч масок для лица, предназначенных для продажи на черном рынке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Полицейские задержали бизнесмена, который разгружал маски из грузовика в Сен-Дени, к северу от Парижа.

Изъятые маски включали 5000 респираторов FFP2 для использования пациентами с коронавирусом. Около трети были хирургическими масками.

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Среди подозреваемых был 60-летний мужчина, как сообщается, продавец, купивший маски по 0,50 евро каждая в Нидерландах. Он продавал их по цене от 0,55 до 0,60 евро. У продавца был список клиентов, включая руководителей компаний.

Вторым подозреваемым был 46-летний мужчина, который якобы собирался купить часть масок для продажи. С начала пандемии в парижском регионе было несколько изъятий партий масок.

С 3 марта государство реквизировало маски в пользу наиболее незащищенного медицинского персонала. После этого цены на маски в интернете выросли в три раза.

С 27 апреля Франция вновь разрешила продажу защитных масок в аптеках.

Как сообщалось, во Франции с 11 мая в рамках мер по постепенному выходу из режима карантина ношение маски и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте станет обязательным.