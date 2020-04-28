Германия пока не планирует дальше ослаблять карантин

На совещании канцлера Германии Ангелы Меркель и глав федеральных земель, которое должно состояться 30 апреля, не планируются решения об ослаблении действующих ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Еще слишком рано оценивать последствия смягчения карантина из-за пандемии COVID-19, которые вступили в силу 20 апреля, заявил представитель немецкого правительства.

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Институт Роберта Коха (RKI), который изучает инфекционные болезни, 27 апреля объявил о небольшом росте коэффициента заражения (R) в Германии до 1,0 процента. Это означает, что статистически один инфицированный коронавирусом заражает одного человека. 16 апреля этот показатель был ниже - 0,7.

Целью карантина в Германии было уменьшить R до 1,0 и ниже, что неоднократно подчеркивал глава RKI Лотар Вилер.

Канцлер Ангела Меркель 15 апреля заявила, что коэффициент заражения - важный критерий для постепенного ослабления карантина.

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С 20 апреля в Германии позволили открыть магазины площадью до 800 квадратных метров. Планируется, что с 4 мая возобновят работу школы и парикмахерские.

Напомним, правительство Австрии 28 апреля объявило о дальнейших смягчениях карантина. С 1 мая прекращается действие ограничений на передвижение граждан, однако при этом сохраняется социальная дистанция в 1 метр.

Также с 1 мая позволяют собрание людей в группах до 10 человек. На похоронах разрешается присутствие до 30 человек.

С 15 мая в Австрии позволят работу ресторанов, баров. Заведения смогут работать ежедневно с 6 утра до 23.00 с обеспечением дистанции в один метр между посетителями.