Исследование выявило антитела к коронавирусу у 1% датчан

Лишь около 1% людей, которые живут в Дании, были инфицированы коронавирусом.

Это показывает отчет, опубликованный датским агентством здравоохранения Statens Serum Institut, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Из 2600 случайно отобранных людей 1071 прошли тестирование на антитела. Только 12 обследованных получили положительный результат, что эквивалентно 1,1%.

SSI предостерег, что результаты являются предварительными. К тому же есть несколько факторов, которые не позволяют с уверенностью сказать, показательны ли результаты для всего населения страны.

Эксперты отмечают, что результаты исследования вызывают беспокойство, поскольку показали, что страна уязвима к возможному новому витку распространения вируса.

"На коллективном уровне у нас нет устойчивости, а это значит, что в эпидемии есть потенциал снова вступить в силу", - сказал Йенс Лундгрен, профессор одной из крупнейших больниц Дании.

Дания в среду сообщила об общем количестве 11 111 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 554 случая смерти.

Напомним, в Швеции на конец апреля антитела от коронавируса были в около 7,3% жителей Стокгольма.

Дания первой в Европе открыла детсады и начальные школы после карантина.

Подробнее о ситуации в Дании в статье: Зараженные и счастливы: как Дании удалось утолить коронавирус