Данія засудила двох шведів за вибух у Копенгагені

Данія засудила до тюремного ув’язнення двох шведів, яким були пред’явлені звинувачення у підриві данського податкового відомства рік тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Суд у Копенгагені в четвер засудив двох громадян Швеції до чотирьох і п'яти років ув'язнення.

Двоє шведів віком 23 та 24 роки були визнані винними у перевезенні вибухівки через Ересуннський міст та детонуванні пристрою в серпні 2019 року.

Прокурор вимагав, щоб двоє були засуджені до семи років тюремного ув'язнення, і послався на терористичне положення, яке допускає посилення покарання, оскільки вважається, що чоловіки скоїли терористичний акт.

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При встановленні вироку суд взяв до уваги, що один з двох обвинувачених, який заклав і підірвав бомбу, відігравав активну роль, а інший обвинувачений діяв як водій. Обоє чоловіків будуть депортовані.

Бомба вибухнула пізно ввечері 6 серпня минулого року біля входу до національної служби доходів країни в Копенгагені. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Вибух викликав бурхливу реакцію Данії і став одним з найбільш серйозних кримінальних інцидентів, пов'язаних зі Швецією. У зв’язку з подією Данія ввела прикордонний контроль щодо Швеції восени 2019 року.