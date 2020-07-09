Дания осудила двух шведов за взрыв в Копенгагене

Дания приговорили к тюремному заключению двух шведов, которым были предъявлены обвинения в подрыве датского налогового ведомства год назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Суд в Копенгагене в четверг приговорил двух граждан Швеции к четырем и пяти годам заключения.

Двое шведов в возрасте 23 и 24 года были признаны виновными в перевозке взрывчатки через Эресуннский мост и детонировании устройства в августе 2019 года.

Прокурор требовал, чтобы двое обвиняемых были приговорены к семи годам тюремного заключения, и сослался на террористическое положение, которое допускает ужесточение наказания, поскольку считается, что мужчины совершили террористический акт.

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При вынесении приговора суд принял во внимание, что один из двух обвиняемых, который заложил и взорвал бомбу, играл активную роль, а другой обвиняемый действовал как водитель. Оба будут депортированы.

Бомба взорвалась поздно вечером 6 августа прошлого года у входа в национальную службу доходов страны в Копенгагене. В результате взрыва никто не пострадал.

Взрыв вызвал бурную реакцию Дании и стал одним из самых серьезных криминальных инцидентов, связанных со Швецией. В связи с произошедшим Дания ввела пограничный контроль со Швецией осенью 2019 года.