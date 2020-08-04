Во Франции избили мужчину за просьбу надеть маску

Во Франции избили мужчину, который попросил другого клиента заведения надеть маску.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел в прачечной в городке Суази-су-Монморенси в департаменте Валь д'Уаз, что в центрально-северной части страны.

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Полиция 3 августа получила заявление от 44-летнего мужчины о том, что его избили другие клиенты после просьбы надеть маску. При этом с ним были дети 5 и 7 лет.

По его словам, он с детьми пришел в местную прачечную самообслуживания около 5 часов вечера.

"Я вынимал свои вещи, чтобы положить их в сумку, и попросил мужчину рядом надеть маску, потому что это обязательное требование. Он мне сказал: "Что хочу, то и делаю", - рассказал пострадавший репортерам агентства.

Мужчина после того повторил свою просьбу. После короткого спора на повышенных тонах человек без маски вышел и вскоре вернулся с тремя товарищами и бейсбольными битами. После этого двое с кулаками, двое с битами набросились на мужчину, который сделал замечание, и нанесли несколько ударов, в результате чего он упал на пол. Нападавшие после этого сразу ушли.

AFP пишет, что это подтверждает видеозапись с камер наблюдения.

Мужчину забрали в больницу с ушибами головы, повреждения зафиксировали в медицинской справке.

Пострадавший говорит, что раньше не встречал нападавших и для неприязни не было никакого повода, кроме его замечания по поводу маски.

Напомним, в прошлом месяце в городе Байонна на юго-западе Франции в результате конфликта из-за маски погиб 59-летний водитель автобуса. Четверо пассажиров избили его за отказ впустить их без масок. В результате удара по голове он впал в кому и вскоре умер. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс.

На прошлой неделе в Орлеане открыли производство против несовершеннолетнего, который тоже ударил водителя автобуса за замечания по поводу маски.

Маски во всех закрытых общественных помещениях во Франции обязательны с 20 июля. До этого требование распространялось только на общественный транспорт.

Кроме того, на днях Министерство здравоохранения Франции разрешило местным властям вводить масочный режим на улицах в своих городах.