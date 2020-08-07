Британія запровадила 14-денний карантин для приїжджих із Бельгії

Велика Британія запровадила обов'язковий 14-денний карантин для всіх приїжджих з Бельгії через зростання випадків коронавірусу в цій країні.

Про це заявив міністр транспорту Грант Шаппс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Рішення набуде чинності в суботу о 4 ранку за місцевим часом, за винятком Уельсу, де нові правила почали застосовувати вже сьогодні опівночі.

Також карантин вводиться для тих, хто прибуває з Андорри і з Багамських островів. Раніше карантин був повторно введений для мандрівників з Іспанії та Люксембургу.

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Міністерство закордонних справ також застерігає від "будь-яких поїздок, крім необхідних" у ці країни.

Міністр транспорту раніше сказав, що він "не може виключити" включення інших країн в список, оскільки рекомендації щодо поїздок постійно переглядаються.

Люди, які не будуть дотримуватися режиму самоізоляції, можуть бути оштрафовані на суму до 1000 фунтів стерлінгів в Англії, Уельсі і Північній Ірландії, а ті, хто повертається до Шотландії, можуть бути оштрафовані на 480 фунтів стерлінгів. При повторному порушенні штраф може вирости до 5000 фунтів стерлінгів.

Напередодні стало відомо про спалах коронавірусу на м’ясокомбінаті у Фландрії, на карантині перебувають 225 осіб.

Нагадаємо, в Антверпені влада запровадила нічну комендантську годину через збільшення випадків коронавірусу.

Нещодавно Бельгія прийняла рішення повернути ще частину "коронавірусних" обмежень через зростання кількості нових заражень.

Детальніше про ситуацію у Бельгії читайте у статті: "На пляж за QR-кодом: як у серці Європи готуються до другої хвилі коронавірусу".