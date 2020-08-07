Британия ввела 14-дневный карантин для приезжих из Бельгии

Великобритания ввела обязательный 14-дневный карантин для всех приезжих из Бельгии из-за роста случаев коронавируса в этой стране.

Об этом заявил министр транспорта Грант Шаппс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Решение вступит в силу в субботу в 4 утра по местному времени, за исключением Уэльса, где новые правила начали применять уже сегодня в полночь.

Также карантин вводится для тех, кто прибывает из Андорры и с Багамских островов. Ранее карантин был повторно введен для путешественников из Испании и Люксембурга.

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Министерство иностранных дел также предостерегает от "любых поездок, кроме необходимых" в эти страны.

Министр транспорта ранее сказал, что он "не может исключить" включения других стран в список, поскольку рекомендации относительно поездок постоянно пересматриваются.

Люди, которые не будут соблюдать режим самоизоляции, могут быть оштрафованы на сумму до 1000 фунтов стерлингов в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, а те, кто возвращается в Шотландию, могут быть оштрафованы на 480 фунтов стерлингов. При повторном нарушении штраф может вырасти до 5000 фунтов стерлингов.

Накануне стало известно о вспышке коронавируса на мясокомбинате во Фландрии, на карантине находятся 225 человек.

Напомним, в Антверпене власти ввели ночной комендантский час из-за увеличения числа случаев коронавируса.

Недавно Бельгия приняла решение вернуть еще часть "коронавирусных" ограничений из-за роста количества новых заражений.

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