Англия и Уэльс открывают школы после карантина

Англия и Уэльс с сегодняшнего дня открывают школы, после почти полугода перерыва с обучением в классах в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Школьники впервые пойдут в классы сегодня, 1 сентября, после того, как перешли на дистанционное обучение в марте.

Сначала правительство Бориса Джонсона планировало открыть школы еще до летних каникул, но по ряду причин возвращение в классы отложили на осень. В июне в школы вернулась только небольшая часть учеников.

Как и во многих других странах, в Великобритании карантин вызвал много неопределенности в жизни школьников, приведя к отмене экзаменов и проблем с академической успеваемостью.

Минобразования Великобритании разработало систему предохранителей для того, чтобы возвращение в классы в новых реалиях было максимально безопасным. Для школ подготовили методические рекомендации по соблюдению дистанции, проветриванию классов и т.д.

Страны Европы по-разному возобновляют обучение после карантина. Кое-где, как во Франции и Германии, дети уже давно вернулись в классы.

По меньшей мере 41 школа в Берлине сообщила о вспышках коронавируса всего через две недели после открытия школ. Похожая ситуация сложилась и во Франции после частичного возврата в классы еще в мае.

Правительство Венгрии на прошлой неделе объявило, что школы откроются с начала сентября.

Италия собирается открывать школы и университеты с середины сентября. Турция решила перенести возобновление обучения на конец сентября в связи с ростом количества заражений.