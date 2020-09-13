Турецкое судно сейсмической разведки покинуло спорную зону в Восточном Средиземноморье

Турецкое судно сейсмической разведки вышло из спорных вод в Восточном Средиземноморье, право на которые одновременно заявляют Греция и Турция.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Согласно навигационными данными Refinitiv, Oruc Reis и два судна, которые сопровождали его, 13 сентября стали на якорь у берегов Анталии.

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что корабль вернулся "в рамках плановой деятельности".

В Греции, в то же время, приветствовали этот шаг как сигнал к деэскалации в отношениях между странами. "Возвращение Oruc Reis - это позитивный первый шаг, я надеюсь, за ним будут и следующие. Мы хотим диалога с Турцией, но в атмосфере без провокаций", - отметил премьер Кириакос Мицотакис.

Напомним, недавние попытки Турции проводить разведку месторождений в Восточном Средиземноморье возле острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией. Греция считает, что зона входит в ее континентальный шельф. Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

В ЕС допускают санкции против Турции, если Анкара не прекратит эскалацию своих действий в Восточном Средиземноморье, включая незаконное бурение нефтяных и газовых скважин.

Как сообщили в МИД Франции, этот вопрос станет главной темой на заседании Европейского совета в конце сентября.

В начале сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Греция и Турция согласились провести технические переговоры для снижения напряжения в регионе.

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