На Мальті арештували екскерівника апарату прем’єра за звинуваченням у корупції

На Мальті через звинувачення у корупції заарештували Кіта Шембрі - колишнього керівника апарату експрем'єр-міністра Джозефа Муската.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Times of Malta.

Шембрі звинувачують тому, що він незаконно отримав "відкат" на суму 100 000 євро через продаж паспортів.

Поліція заарештувала Шембрі у вівторок, через день після ухвали суду, яка заморозила всі його активи та активи його бухгалтера Брайана Тонна.

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Заяви про відкат відносяться до 2017 року, коли Саймон Бусуттіл, лідер головної опозиційної Націоналістичної партії, а нині генеральний секретар групи Європейської народної партії, закликав провести розслідування після того, як повідомлення, що надійшло від урядового фінансового агентства, підозри у відмиванні грошей Шембрі і Тонною. Вони заперечують звинувачення.

Арешт відбувся після того, як з'ясувалося, що Тонні перебуває у процесі позбавлення від компанії Nexia BT, причетної до витоків "Панамських документів".

Дафна Каруана Галіция, мальтійська журналістка, яка загинула внаслідок вибуху автомобіля в 2017 році, використовувала "Панамські документи", щоб показати, що Шембрі та Конрад Міцці, тодішній міністр енергетики, отримували прибутки від офшорних компаній, які ухилялися від сплати податків, що спричинило політичний скандал.

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У листопаді минулого року Шембрі був заарештований після відставки з посади керівника апарату через звинувачення у змові у вбивстві Каруани Галіциї. Його звільнили без звинувачення.

У 2018 році електронні листи, які були анонімно опубліковані в інтернеті, показали, що компанія, що належить бізнесмену Йоргену Фенеку, також підозрюваному в організації вбивства, є джерелом коштів для офшорних фірм, що належать Шембрі та Міцці.