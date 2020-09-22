На Мальте арестовали экс-главу аппарата премьера по обвинению в коррупции

На Мальте из-за обвинений в коррупции арестовали Кита Шембри - бывшего руководителя аппарата экс-премьера Джозефа Муската.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Шембри обвиняют в том, что он незаконно получил "откат" в размере 100 000 евро через продажу паспортов.

Полиция арестовала Шембри во вторник, через день после постановления суда, которая заморозила все его активы и активы его бухгалтера Брайана Тонна.

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Заявления об откате относятся к 2017 году, когда Саймон Бусуттил, лидер главной оппозиционной националистической партии, а ныне генеральный секретарь группы Европейской народной партии, призвал провести расследование после того, как сообщение, поступившее от правительственного финансового агентства, подозрения в отмывании денег Шембри и Тонной. Они отрицают обвинения.

Арест произошел после того, как выяснилось, что Тонна находится в процессе избавления от компании Nexia BT, причастной к истокам "Панамских документов".

Дафна Каруана Галиция, мальтийская журналистка, которая погибла в результате взрыва автомобиля в 2017 году, использовала "Панамские документы", чтобы показать, что Шембри и Конрад Мицци, тогдашний министр энергетики, получали доходы от офшорных компаний, которые уклонялись от уплаты налогов, повлекшее политический скандал.

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В ноябре прошлого года Шембри был арестован после отставки с должности руководителя аппарата по обвинению в сговоре в убийстве Каруаны Галиции. Его освободили без обвинения.

В 2018 году электронные письма, которые были анонимно опубликованы в интернете, показали, что компания, принадлежащая бизнесмену Йоргену Фенеку, также подозреваемому в организации убийства, является источником средств для офшорных фирм, принадлежащих Шембри и Мицци.