Тихановська про інавгурацію Лукашенка: "насправді він просто пішов на пенсію"

Головна суперниця Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська назвала його таємну інавгурацію фарсом та заявила, що віднині його не можна вважати легітимним президентом.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила у своєму телеграм-каналі.

"Ця спроба визнати себе легітимним призвела лише до того, що попередні його повноваження завершилися, а новий мандат народ йому не видав. Ця так звана інавгурація, звісно, є фарсом. Насправді сьогодні Лукашенко просто пішов на пенсію.

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Це означає, що його накази силовикам більше не легітимні і не мають виконуватися. Я, Світлана Тихановська, є єдиним лідером, якого обрав білоруський народ. І зараз наше завдання - разом побудувати нову Білорусь", - написала Тихановська.

Вона додає, що під час візиту до Брюсселя переконалася, що країни Європи підтримують білоруський народ у його прагненні зупинити насильство, провести нові, чесні й прозорі вибори, та обіцяють допомогу країні після перемоги демократії.

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав фарсом таємну інавгурацію Александра Лукашенка в Білорусі.

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Як вже повідомлялося, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри про інавгурацію не чули.

Білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори після таємної "інавгурації".

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.