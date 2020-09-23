Тихановская об инаугурации Лукашенко: "На самом деле он просто ушел на пенсию"

Главная соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская назвала его тайную инаугурацию фарсом и заявила, что отныне его нельзя считать легитимным президентом.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем телеграм-канале.

"Это попытка признать себя легитимным привела лишь к тому, что предыдущие его полномочия завершились, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, является фарсом. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.

Читайте также Украина готовит официальную позицию относительно тайной инаугурации Лукашенко - МИД

Это означает, что его приказы силовикам больше не легитимны и не должны выполняться. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, которого избрал белорусский народ. И сейчас наша задача - вместе построить новую Беларусь", - написала Тихановская.

Она добавляет, что во время визита в Брюссель убедилась, что страны Европы поддерживают белорусский народ в его стремлении остановить насилие, провести новые, честные и прозрачные выборы, и обещают помощь стране после победы демократии.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Читайте также Словакия заявила о непризнании легитимности Лукашенко

Как уже сообщалось, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации не слышали.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.

От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.