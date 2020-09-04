Угорщина зафіксувала найвищий добовий приріст заражень від початку пандемії 

В Угорщині у п’ятницю повідомили про 459 нових випадків інфікування коронавірусом - це найвищий щоденний показник від початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Угорщина з населенням близько 10 мільйонів осіб пережила першу хвилю пандемії коронавірусу на початку цього року з меншою кількістю інфекцій, ніж багато європейських країн.

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Загалом в країні зареєстровано 7 382 підтверджених випадки захворювання і 621 смертельний результат.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив державному радіо у п’ятницю, що його уряд бачить три основні цілі на тлі другої хвилі пандемії: захистити групи найбільшого ризику, створити умови, необхідні для функціонування шкіл, і прискорити відновлення економіки.

Орбан заявив, що "якщо економіка знову зупиниться, ми всі опинимося в дуже складній ситуації".

Нагадаємо, Угорщина вирішила закрити свої кордони для більшості іноземців з 1 вересня, що викликало критику з боку Європейського Союзу.

Орбан сказав, що, незважаючи на заперечення Брюсселя, "через кілька днів вони будуть робити те, що й ми", тому що без нових обмежень на кордоні вони не зможуть зупинити поширення вірусу.

Уряд Орбана закрив кордони, зробивши при цьому виключення для громадян трьох сусідніх країн - Чехії, Польщі та Словаччини - за умови, що у них буде негативний результат тесту на вірус.

Європейський Союз, який наполягає на єдиних правилах для всіх громадян ЄС, які перетинають внутрішні кордони, заявив, що цей крок є дискримінаційним і, отже, незаконним.