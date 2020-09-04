Венгрия зафиксировала самый высокий суточный прирост заражений с начала пандемии

В Венгрии в пятницу сообщили о 459 новых случаях инфицирования коронавирусом - это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Венгрия с населением около 10 млн человек пережила первую волну пандемии коронавируса в начале этого года с меньшим количеством инфицированных, чем многие европейские страны.

Читайте также Венгрия угрожает заблокировать фонд ЕС по восстановлению экономики - СМИ

Всего в стране зарегистрировано 7382 подтвержденных случая заболевания и 621 смертельный исход.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил государственному радио в пятницу, что его правительство видит три основные цели на фоне второй волны пандемии: защитить группу наибольшего риска, создать условия, необходимые для функционирования школ, и ускорить восстановление экономики.

Орбан заявил, что "если экономика снова остановится, мы все окажемся в очень сложной ситуации".

Напомним, Венгрия решила закрыть свои границы для большинства иностранцев с 1 сентября, что вызвало критику со стороны Европейского Союза.

Орбан сказал, что, несмотря на возражения Брюсселя, "через несколько дней они будут делать то, что и мы", потому что без новых ограничений на границе они не смогут остановить распространение вируса.

Правительство Орбана закрыло границы, сделав при этом исключения для граждан трех соседних стран - Чехии, Польше и Словакии - при условии, что у них будет отрицательный результат теста на вирус.

Европейский Союз, который настаивает на единых правилах для всех граждан ЕС, которые пересекают внутренние границы, заявил, что этот шаг является дискриминационным и, следовательно, незаконным.