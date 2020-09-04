Орбан назвав угорську політику протидії коронавірусу найуспішнішою в Європі

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан відкинув критику Єврокомісії з приводу закриття кордонів для іноземців і заявив, що угорська політика протидії коронавірусу – найуспішніша в Європі

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.hu.

Угорщина "очікує другу хвилю епідемії коронавірусу в повному озброєнні", заявив Орбан.

За його словами, Угорщина "провела найуспішнішу кампанію з протидії коронавірусу в Європі". Свій успіх угорський уряд вимірює кількістю врятованих пацієнтів. Як приклад він навів Швецію, країну зі схожою кількістю населення, яка втратила в десять разів більше пацієнтів, ніж Угорщина.

Також Орбан виступив на захист рішення про закриття кордонів для іноземців.

"Зараз вони можуть говорити, що хочуть, але через кілька днів вони зроблять те ж, що і ми", тому що вони не зможуть контролювати епідемію, якщо не введуть контроль на кордонах" - сказав Орбан.

Реагуючи на попередження Єврокомісії щодо дискримінації громадян країн-членів ЄС через введені обмеження на поїздки, Орбан заявив: "Бюрократи в Брюсселі повинні розуміти, що існує глибоке епідеміологічне співробітництво між Вишеградською групою, і Угорщина цілком захищена в цьому відношенні заходами, запровадженими в трьох інших Вишеградських країнах. Є також багато переговорів з Австрією, але я б все одно почекав з цим".

Нагадаємо, в Угорщині у п’ятницю повідомили про 459 нових випадків інфікування коронавірусом - це найвищий щоденний показник від початку пандемії.

Раніше Угорщина вирішила закрити свої кордони для більшості іноземців з 1 вересня, що викликало критику з боку Європейського Союзу.

Уряд Орбана закрив кордони, зробивши при цьому винятки для громадян трьох сусідніх країн - Чехії, Польщі та Словаччини - за умови, що у них буде негативний результат тесту на вірус.

Європейський Союз, який наполягає на єдиних правилах для всіх громадян ЄС, які перетинають внутрішні кордони, заявив, що цей крок є дискримінаційним і, отже, незаконним.