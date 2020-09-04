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Орбан назвал венгерскую политику противодействия коронавирусу самой успешной в Европе

Пятница, 4 сентября 2020, 16:18

Премьер Венгрии Виктор Орбан отверг критику Еврокомиссии по поводу закрытия границ для иностранцев и заявил, что венгерская политика противодействия коронавирусу - самая успешная в Европе.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.hu.

Венгрия "ожидает вторую волну эпидемии коронавируса в полном вооружении", заявил Орбан.

По его словам, Венгрия "провела самую успешную кампанию по противодействию коронавирусу в Европе". Свой успех венгерское правительство измеряет количеством спасенных пациентов. В качестве примера он привел Швецию, страну с похожей численностью населения, которая потеряла в десять раз больше пациентов, чем Венгрия.

Также Орбан выступил в защиту решения о закрытии границ для иностранцев.

"Сейчас они могут говорить, что хотят, но через несколько дней они сделают то же, что и мы, потому что они не смогут контролировать эпидемию, если не введут контроль на границах", - сказал Орбан.

Реагируя на предупреждение Еврокомиссии относительно дискриминации граждан стран-членов ЕС через введены ограничения на поездки, Орбан заявил: "Чиновники в Брюсселе должны понимать, что существует глубокое эпидемиологическое сотрудничество между Вышеградской группой, и Венгрия полностью защищена в этом отношении мерами, введенными в трех других Вышеградских странах. Есть также много переговоров с Австрией, но я бы все равно подождал с этим".

Напомним, в Венгрии в пятницу сообщили о 459 новых случаях инфицирования коронавирусом - это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Ранее Венгрия решила закрыть свои границы для большинства иностранцев с 1 сентября, что вызвало критику со стороны Европейского Союза.

Правительство Орбана закрыло границы, сделав при этом исключения для граждан трех соседних стран - Чехии, Польши и Словакии - при условии, что у них будет отрицательный результат теста на вирус.

Европейский Союз, который настаивает на единых правилах для всех граждан ЕС, пересекающих внутренние границы, заявил, что этот шаг является дискриминационным и, следовательно, незаконным.

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