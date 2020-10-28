У Європарламенті припускають нову резолюцію щодо Польщі через рішення КС про аборти

Голова комітету Європарламенту з громадянських свобод стурбований рішенням Конституційного суду Польщі, яке посилило заборону абортів до майже повної, та припускає, що це стане приводом для резолюції Європарламенту.



Як пише "Європейська правда", про це голова комітету, Фернандо Лопес Агілар, повідомив у коментарі RMF24.

Варто зазначити, що він - серед авторів першого у ЄС звіту про ситуацію з верховенством права та відповідав за розділ про Польщу.

Агілар розповів, що рішення КС обговорюватимуть на засіданні комітету, а далі це питання може стати темою резолюції Європарламенту.

"Для ще однієї резолюції Європарламенту щодо Польщі явно є підстави. … У нас у Європарламенті буде стільки дебатів та резолюцій, скільки треба для відновлення європейських цінностей у Польщі", - заявив він.

Агілар зазначає, що хоча питання абортів - у компетенції національних органів країн-членів, Польща зобов’язана виконувати Хартію про фундаментальні права і цінності, яка є частиною угод ЄС.

Нагадаємо, у четвер 23 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні.

Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту.

У неділю люди збиралися під церквами й соборами та подекуди зривали служби, у понеділок 26 жовтня блокували вулиці низки міст.

Напередодні вранці прем’єр Польщі Матеуш Моравецький вперше відреагував на протести, пообіцявши захист матерям і дітям, і "подякував за спокій" мовчазній більшості польського суспільства.

Між депутатами Сейму ледь не сталася бійка, коли представники опозиції з гаслами проти заборони абортів спробували підійти до лідера партії "Право і справедливість", віцепрем’єра Ярослава Качинського.

Останній увечері назвав демонстрації "шкідливими", закликав протистояти їм та захищати церкви.

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