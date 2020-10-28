В Европарламенте припускают новую резолюцию по Польше из-за решения КС об абортах

Председатель комитета Европарламента по гражданским свободам обеспокоен решением Конституционного суда Польши, которое усилило запрет абортов до почти полного, и предполагает, что этот вопрос станет поводом для резолюции Европарламента.

Как пишет "Европейская правда", об этом председатель комитета, Фернандо Лопес Агилар, сообщил в комментарии RMF24.

Стоит отметить, что он - среди авторов первого в ЕС отчета о ситуации с верховенством права в странах-членах и отвечал за раздел о Польше.

Агилар рассказал, что решение КС будет обсуждаться на заседании комитета, а дальше этот вопрос может стать темой резолюции Европарламента.

"Для еще одной резолюции Европарламента по Польше явно есть основания. ... У нас в Европарламенте будет столько дебатов и резолюций, сколько надо для восстановления европейских ценностей в Польше", - заявил он.

Агилар отмечает, что хотя вопрос абортов - в компетенции национальных органов стран-членов, Польша обязана выполнять Хартию о фундаментальных правах и ценностях, которая является частью соглашений ЕС.

Напомним, в четверг, 23 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности.

После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.

В воскресенье люди собирались под церквями и соборами и иногда срывали службы, в понедельник 26 октября блокировали улицы ряда городов.

Накануне утром премьер Польши Матеуш Моравецкий впервые отреагировал на протесты, пообещав защиту матерям и детям, и поблагодарил за спокойствие "молчаливое большинство" польского общества.

Между депутатами Сейма едва не произошла драка, когда представители оппозиции с лозунгами против запрета абортов попытались подойти к лидеру партии "Право и справедливость", вицепремьеру Ярославу Качиньскому.

Последний вечером назвал демонстрации "вредными", призвал противостоять им и защищать церкви.

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