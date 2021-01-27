У центрі Парижа злодії з сокирами пограбували ювелірний магазин на 500 тисяч євро

Група грабіжників пограбувала ювелірний магазин в Парижі, завдавши збитків приблизно на 500 000 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними видання, грабіжники заблокували вхідні двері скутерами, а троє чоловіків розбили вітрини сокирами, щоб забрати прикраси.

Пограбування сталося у вівторок у центрі французької столиці близько 18:00, під час комендантської години, запровадженої через коронавірус.

За словами джерела в поліції, здобич грабіжників, спочатку оцінена у 200 000 євро, була переоцінена в "майже 500 000 євро".

Нагадаємо, у листопаді 2019 року грабіжники із сокирами скоїли "пограбування століття" у Дрездені. Злочинці викрали три набори з коштовним камінням, діамантами та алмазами з музею коштовностей "Зелене склепіння".

Їхню ціну складно встановити, адже їхня історична вартість – неоціненна. Перших трьох підозрюваних затримали у листопаді того ж року, ще одного - у грудні 2020-го.