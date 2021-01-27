В центре Парижа воры с топорами ограбили ювелирный магазин на 500 000 евро

Группа грабителей ограбила ювелирный магазин в Париже, в результате чего был нанесен ущерб примерно на 500 000 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным издания, грабители заблокировали входные двери скутерами, а трое мужчин разбили витрины топорами, чтобы забрать украшения.

Ограбление произошло во вторник в центре французской столицы около 18:00, во время комендантского часа, введенного из-за коронавируса.

По словам источника в полиции, добыча грабителей, сначала оцененная в 200 000 евро, была переоценена в "почти 500 000 евро".

Напомним, в ноябре 2019 года грабители с топорами совершили "ограбление века" в Дрездене. Преступники похитили три набора с драгоценными камнями, бриллиантами и алмазами из музея драгоценностей "Зеленый свод".

Их цену сложно установить, ведь их историческая ценность - неоценима. Первых трех подозреваемых задержали в ноябре того же года, еще одного - в декабре 2020-го.