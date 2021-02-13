Англия массово протестует жителей еще нескольких районов из-за "африканского" штамма

В Англии объявили о массовом тестировании населения еще в нескольких районах в связи с выявленными случаями южноафриканского штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В районе города Уолсолл, что к северу от Бирмингема, Мидслбро в Северном Йоркшире и отдельных районов графства Хемпшир людей в возрасте от 16 лет, даже без симптомов, приглашают прийти в центры тестирования.

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"Новые варианты вируса появляются во все большем количестве в городов по всей стране. Сейчас важно понять, циркулирует ли уже этот штамм в Мидлсбро", - заявил мэр Энди Престон.

Перед этим дополнительное тестирование запустили в отдельных районах Лондона, Манчестера, Кента и Суррея.

По данным Агентства общественного здоровья Англии, на данный момент обнаружили всего 202 случая заражения африканским штаммом или подозрений на него.

Заместитель главного врача, профессор Джонатан Ван Там ранее на этой неделе отметил, что пока число заражений африканским штаммом совсем незначительное и он вряд ли станет доминирующим в Британии.

Южноафриканский штамм вируса вызывает опасения как таковой, что может быть более устойчивым к вакцине и чаще может повторно заражать людей, которые уже переболели.

Исследования на небольшой выборке в Южной Африке, где этот штамм является доминирующим, показало, что вакцина AstraZeneca только в 10% случаев защитила людей от развития легких симптомов, но вероятно сможет эффективно предотвращать тяжелое течении болезни. Для уверенных выводов нужно больше данных, поскольку в выборку из около 2000 участников входили преимущественно молодые люди.

В то же время, есть первые данные о том, что вакцина Pfizer/BioNTech действенна против южноафриканского штамма. Компания Moderna недавно заявила, что ее вакцина работает против британского и южноафриканского штаммов, но против последнего - с меньшей эффективностью.

Об эффективности своего препарата против африканского варианта сообщала также Johnson&Johnson, которая недавно подала вакцину на утверждение в США.

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