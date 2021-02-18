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У Берліні масштабна поліцейська операція проти арабських і чеченських кланів

Четвер, 18 лютого 2021, 13:47

Сотні офіцерів німецької поліції в четвер провели рейди в більш ніж 20 локаціях Берліна після зіткнень між конкуруючими бандами в столиці Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві берлінської поліції.

"Приводом для цього стала суперечка між групами людей арабського і чеченського походження в листопаді 2020 року, а також розслідування про торгівлю зброєю і наркотиками і розслідування податкової інспекції", - йдеться в заяві в Twitter.

У спецоперації були задіяні близько 500 співробітників поліції та спецпідрозділів, було проведено 22 обшуки в восьми районах, затримано двох осіб.

 

За інформацією DW, поліція вела розслідування проти "клану Ремма", сім'ї арабського походження, відомої своїми зв'язками з організованою злочинністю. Її члени були пов'язані з великими пограбуваннями музеїв в Берліні та Дрездені в останні роки.

Один з членів цієї сім'ї був заарештований в грудні за крадіжку коштовностей з музею в Дрездені. Ще троє підозрюваних були заарештовані місяцем раніше.

 

Клан також був замішаний в зухвалому пограбуванні музею в центрі Берліна, в результаті якого злодії забрали 100-кілограмову золоту монету.

За даними Bild, німецькі слідчі отримали інформацію про підозрюваних з секретного чату EncroChat, про який стало відомо в липні минулого року.

За інформацією Європолу, чат використовувався для торгівлі зброєю, наркотиками і замовлення нападів на конкурентів.

Британська поліція заарештувала понад 700 осіб, що підозрюються в участі в організованих злочинних групах, після зламу секретного чату.

Поліція Нідерландів в цьому чаті знайшла інформацію про морські контейнери, які були перетворені на імпровізовану в'язницю та звукозахищені "камери тортур".

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