У Берліні масштабна поліцейська операція проти арабських і чеченських кланів

Сотні офіцерів німецької поліції в четвер провели рейди в більш ніж 20 локаціях Берліна після зіткнень між конкуруючими бандами в столиці Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві берлінської поліції.

"Приводом для цього стала суперечка між групами людей арабського і чеченського походження в листопаді 2020 року, а також розслідування про торгівлю зброєю і наркотиками і розслідування податкової інспекції", - йдеться в заяві в Twitter.

Hintergrund sind eine Auseinandersetzung zwischen arabisch- und tschetschenischstämmigen Personen im Nov. 2020 sowie Emittlungen der @GStABerlin zu Waffen- und Drogenhandel sowie Ermittlunge des Finanzamtes. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 18, 2021

У спецоперації були задіяні близько 500 співробітників поліції та спецпідрозділів, було проведено 22 обшуки в восьми районах, затримано двох осіб.

За інформацією DW, поліція вела розслідування проти "клану Ремма", сім'ї арабського походження, відомої своїми зв'язками з організованою злочинністю. Її члени були пов'язані з великими пограбуваннями музеїв в Берліні та Дрездені в останні роки.

Один з членів цієї сім'ї був заарештований в грудні за крадіжку коштовностей з музею в Дрездені. Ще троє підозрюваних були заарештовані місяцем раніше.

Клан також був замішаний в зухвалому пограбуванні музею в центрі Берліна, в результаті якого злодії забрали 100-кілограмову золоту монету.

За даними Bild, німецькі слідчі отримали інформацію про підозрюваних з секретного чату EncroChat, про який стало відомо в липні минулого року.

За інформацією Європолу, чат використовувався для торгівлі зброєю, наркотиками і замовлення нападів на конкурентів.

Британська поліція заарештувала понад 700 осіб, що підозрюються в участі в організованих злочинних групах, після зламу секретного чату.

Поліція Нідерландів в цьому чаті знайшла інформацію про морські контейнери, які були перетворені на імпровізовану в'язницю та звукозахищені "камери тортур".