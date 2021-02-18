В Берлине масштабная полицейская операция против арабских и чеченских кланов

Сотни офицеров немецкой полиции в четверг провели рейды в более чем 20 локациях Берлина после столкновений между соперничающими бандами в столице Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении берлинской полиции.

"Поводом к этому послужил спор между группами людей арабского и чеченского происхождения в ноябре 2020 года, а также расследования о торговле оружием и наркотиками и расследования налоговой инспекции", - говорится в заявлении в Twitter.

Hintergrund sind eine Auseinandersetzung zwischen arabisch- und tschetschenischstämmigen Personen im Nov. 2020 sowie Emittlungen der @GStABerlin zu Waffen- und Drogenhandel sowie Ermittlunge des Finanzamtes. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 18, 2021

В спецоперации были задействованы около 500 сотрудников полиции и спецподразделений, было проведено 22 обыска в восьми районах, задержаны два человека.

По информации DW, полиция вела расследование против "клана Реммо", семьи арабского происхождения, известную своими связями с организованной преступностью. Ее члены были связаны с крупными ограблениями музеев в Берлине и Дрездене в последние годы.

Один из членов этой семьи был арестован в декабре за кражу драгоценностей из музея в Дрездене. Еще трое подозреваемых были арестованы месяцем ранее.

Клан также был замешан в дерзком ограблении музея в центре Берлина, в результате которого воры забрали 100-килограммовую золотую монету.

По данным Bild, немецкие следователи получили информацию о подозреваемых из секретного чата EncroChat, о котором стало известно в июле прошлого года. По информации Европола, чат использовался для торговли оружием, наркотиками и заказа нападений на конкурентов.

По информации Европола, чат использовался для торговли оружием, наркотиками и заказов нападений на конкурентов.

Британская полиция арестовала более 700 человек, подозреваемых в участии в организованных преступных группах, после взлома секретного чата.

Полиция Нидерландов в этом чате нашла информацию о морских контейнерах, переделанных в импровизированную тюрьму и звукоизолированные "камеры пыток".