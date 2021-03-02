Іспанія пускатиме щеплених туристів з Британії, якщо ЄС не створить паспорти вакцинації

Іспанія розгляне можливість створення "зеленого коридору" для вакцинованих британських туристів, якщо ЄС не дійде згоди щодо паспортів вакцинації.

Про це заявив міністр туризму Фернандо Вальдес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Вальдес сказав, що його уряд буде прагнути до досягнення угоди про спільну систему серед 27 країн-членів, щоб відновити туризм, але Мадрид, ймовірно, відкриє двосторонні переговори з країнами, що не входять в ЄС, якщо це не вдасться.

"Прямо зараз ми ведемо переговори з нашими колегами у Великій Британії. Для нас британський ринок - наш основний ринок. Але, очевидно, оскільки ми є членом Європейського Союзу, рішення повинні спочатку стати частиною обговорень в ЄС", - сказав Вальдес.

"І очевидно, що якщо цього не вдасться досягти, ми будемо думати про інші коридори, такі як "зелені коридори" з третіми країнами, які можуть допомогти нам відновити потоки туристів", - додав він.

Британські туристи витратили близько 20 мільярдів євро в Іспанії в 2019 році, що зробило її найпопулярнішим місцем відпочинку для мандрівників з Британії, але влітку 2020 року їхня кількість знизилася більш ніж на 80%.

Як відомо, Іспанія до 31 березня продовжила обмеження на необов'язкові поїздки з країн, що не входять до ЄС та Шенгенської зони.

Нагадаємо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Водночас, громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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