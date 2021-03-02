Испания будет пускать привитых туристов из Британии, если ЕС не создаст паспорта вакцинации

Испания рассмотрит возможность создания "зеленого коридора" для вакцинированных британских туристов, если ЕС не придет к соглашению о паспортах вакцинации.

Об этом заявил министр туризма Фернандо Вальдес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Вальдес сказал, что его правительство будет стремиться к достижению соглашения об общей системе среди 27 стран-членов, чтобы возобновить туризм, но Мадрид, вероятно, откроет двусторонние переговоры со странами, не входящими в ЕС, если это не удастся.

"Прямо сейчас мы ведем переговоры с нашими коллегами в Великобритании. Для нас британский рынок - наш основной рынок. Но, очевидно, поскольку мы являемся членом Европейского Союза, решения должны сначала стать частью обсуждений в ЕС", - сказал Вальдес.

"И очевидно, что если этого не удастся достичь, мы будем думать о других коридорах, таких как "зеленые коридоры" с третьими странами, которые могут помочь нам возобновить потоки туристов", - добавил он.

Британские туристы тратили около 18 миллиардов фунтов стерлингов в Испании в 2019 году, что сделало ее самым популярным местом отдыха для путешественников из Великобритании, но летом 2020 года их число снизилось более чем на 80%.

Как известно, Испания до 31 марта продлила ограничение на необязательные поездки из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону.

Напомним, Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы были анонсированы в январе.

В то же время граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

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