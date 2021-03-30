Половина медиков Молдовы получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Молдове первую дозу вакцины от коронавируса получили 52% медиков.

Об этом сообщил Нацагентство общественного здоровья страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По состоянию на утро 30 марта в Молдове от коронавируса вакцинировали 38 000 человек. Большинство вакцинированных - работники больниц, поликлиник и бригад скорой помощи.

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В 870 вакцинированных возникли легкие побочные эффекты. Тяжелых побочных реакций не выявлено.

В агентстве уточнили, что уже использовали 80% имеющихся в стране доз вакцин.

Власти Молдовы планируют провести вакцинацию в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют сделать прививки 70 тысячам медицинских и социальных работников.

На втором этапе, в течение следующих четырех месяцев, прививки получат люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные и работники тюрем. Это, по подсчетам Минздрава, около 733 тысяч человек.

Третий этап, на котором будут вакцинировать все остальное население, продлится до тех пор, пока в Молдове не сформируется коллективный иммунитет.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca Молдова получила с помощью Румынии.

Позже поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.