Італійська Сардинія почне вимагати тест або щеплення для допуску на острів

Для допуску на італійський острів Сардинія усі прибуваючі з наступного тижня повинні будуть мати негативний тест на коронавірус, а ближче до літа можуть запровадити допуск також за "паспортом вакцинації".

Як повідомляє місцеве видання L’Unione Sarda, про це заявив губернатор Сардинії Крістіан Солінас, пише "Європейська правда".

"З понеділка люди, якщо прибувають з негативним тестом на коронавірус, зробленим за 48 годин до подорожі, зможуть пройти по "зеленому коридору" та одразу покинути аеропорт. Ті, хто не зробив тест заздалегідь, повинні будуть на місці пройти швидкий тест. Якщо результат буде негативним, вони будуть допущені, а в разі позитивного тесту доведеться піти на самоізоляцію", - розповів він.

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Губернатор пояснив, що таким чином острів починає готуватися до туристичного сезону та прагне подбати про захист і власних жителів, і туристів, які приїдуть на відпочинок.

За його словами, ближче до літа дозволити в’їзд планують також за довідкою про вакцинацію від коронавірусу - залишаючи і можливість в’їзду з негативним тестом.

Солінас каже, що сподівається активізувати кампанію вакцинації, щоб за 30-45 днів щеплення від коронавірусу отримали більшість жителів острова - "щоб відкрити туристичний сезон у повній безпеці".

Сардинія - один з небагатьох "жовтих" регіонів в Італії та усій Європі.

Нагадаємо, низка "туристичних" країн ЄС лобіюють ідею про вільні мандрівки для вакцинованих від коронавірусу, але низка інших членів блоку виступають проти.

У Єврокомісії вже готують захищений від підробок стандарт "паспорта вакцинації", але обговорення про його немедичне застосування відклали.

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